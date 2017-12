Politie VS schiet onschuldige man dood na geruzie in Call of Duty

Dat meldt de lokale krant The Wichita Eagle.

Op 28 december werd melding gedaan bij de politie dat er een schietpartij en gijzeling in een huis zou zijn. Toen de politie ter plaatse kwam en een 28-jarige man de deur opende, werd hij door een agent doodgeschoten.

De man lijkt het slachtoffer te zijn van 'swatting'. Hierbij worden valse noodsituaties bij de politie gemeld, zodat de speciale SWAT-eenheid uitrukt.

De melding zou gedaan zijn door een Call of Duty-speler, die na een weddenschap in de game anderhalve dollar verloor. De ene speler bedreigde de ander, die vervolgens een vals adres opgaf. Daar woonde de doodgeschoten man.

Onschuldig

Het is niet duidelijk waarom de politie direct schoot toen de man de deur opende. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Volgens de familie speelde de man geen computerspellen en had hij geen wapens in huis.

Op Twitter zou één van de gamers in kwestie hebben gezegd "niemand te hebben vermoord, omdat ik het wapen niet trok en ik geen SWAT-lid ben". Het account is inmiddels verwijderd.

De agent die de man neerschoot, zat zeven jaar bij de politie. Hij is met betaald verlof, terwijl wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd.