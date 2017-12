Online schietspel PlayerUnknown's Battlegrounds telt ruim 30 miljoen spelers

Dat heeft de ontwikkelaar PUGB Corp bekendgemaakt, meldt onder meer The Verge.

Het multiplayerspel is sinds maart van dit jaar te koop, maar werd afgelopen woensdag pas officieel uitgebracht voor pc. Voorheen werd de game enkel aangeboden als vroege versie die nog in ontwikkeling was.

In PlayerUnknown's Battlegrounds worden spelers met nog 99 anderen via een vliegtuig op een eiland gedropt. Daar moeten zij als laatste zien te overleven, als individu of met een groep.

De spelwereld kent verschillende gebouwen waarin wapens en uitrusting zijn te vinden. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het speelveld steeds kleiner, waardoor de dan nog overgebleven spelers tot een confrontatie worden gedwongen.

De game is sinds 12 december ook voor de Xbox One te spelen via een vroege versie. Het grootste gedeelte van de geregistreerde spelers speelt PlayerUnknown's Battlegrounds echter op pc. Op distributieplatform Steam staat het spel op de eerste plek in de lijst van games met de meest gelijktijdige spelers.