Pokémon Go plaatst Pokémon realistischer in omgeving op iOS

Dat heeft ontwikkelaar Niantic bekendgemaakt.

De functie heet AR+ en verschijnt later deze week voor iPhone-gebruikers. AR+ werkt met de ARKit-technologie van iOS 11, waarmee objecten via de iPhone-camera virtueel bovenop de echte wereld geplaatst kunnen worden.

Niantic gebruikt ARKit om Pokémon op een vaste plek in de omgeving te plaatsen. Ook de grootte van de monsters worden 'realistischer' getoond. Zo komt een Charizard groter in beeld dan een Pikachu.

AR+

In Pokémon Go is al een AR-functie aanwezig, maar de Pokémon staan daarbij niet op een vaste plek. Na de update blijven Pokémon op een bepaalde positie in de omgeving. Spelers ontvangen een XP-bonus als ze dicht bij een monster komen voordat ze hem vangen. Gaan ze er te snel op af, dan loopt een meter vol en begint hij rood te knipperen.

Daarnaast verstoppen Pokémon zich soms eerst in virtueel gras. Spelers moeten daar eerst op tikken voordat het monster opduikt. Ook bewegen Pokémon realistischer. Vliegende Pokémon zweven boven de grond terwijl grondmonsters rondlopen.

De update voor Pokémon Go verschijnt deze week voor iOS. Over AR+ voor Android is nog niets bekend.