Nintendo verkoopt 10 miljoen exemplaren van Switch-console

Nintendo maakt dinsdag melding van de mijlpaal. De Switch is enthousiast ontvangen door fans en recensenten, voornamelijk vanwege het unieke design.

De Switch kan als handheld worden gebruikt, maar kan ook worden aangesloten aan een tv om als traditionele console dienst te doen. Voor het apparaat verschenen onder meer de games The Legend of Zelda: Breath of the Wild (onlangs winnaar van de game van het jaar-award) en Super Mario Odyssey.

Volgend jaar verschijnen onder meer Kirby Star Allies, een game in de Yoshi-reeks en Wolfeinstein II: The New Colossus. In Nederland kost de Switch rond de 325 euro.

De vorige console van Nintendo, de Wii U, was een veel minder groot succes. Dat apparaat kwam eind 2012 uit en verkocht in vijf jaar tijd slechts 13,6 miljoen exemplaren. Vermoedelijk zal de Switch dat aantal kort na de feestdagen al inhalen.