'Sony werkt aan manier om naam op PlayStation Network te veranderen'

Sony werkt aan de mogelijkheid voor naamsveranderingen, zegt Shawn Layden van PlayStation in een interview met GameSpot. Wanneer de optie beschikbaar komt, is niet duidelijk. Wel zegt Layden te hopen dat de functie er binnen een jaar is.

Volgens Layden is het veranderen van PSN-namen "complexer dan je denkt". Daarover weidde de topman verder niet uit, dus om welke technische moeilijkheden het gaat is onbekend. In het verleden zeiden medewerkers van Sony dat het niet gemakkelijk is om naamsveranderingen mogelijk te maken.

Sony startte het PlayStation Network in 2006. Hiermee kunnen gebruikers online met en tegen elkaar games spelen. Veel mensen gebruiken hierdoor al jaren dezelfde online naam en mogelijk past deze inmiddels niet meer bij hen.

Het is niet duidelijk of Sony geld zal vragen voor de verandering. Microsoft laat gebruikers op Xbox Live betalen voor zo'n wijziging, om te zorgen dat niet te veel mensen hun naam aanpassen.