Nieuwste Zelda-game uitgeroepen tot game van het jaar

Het spel won donderdag in Los Angeles de hoofdprijs tijdens de Game Awards, de belangrijkste onderscheidingen van de game-industrie.

In de hoofdcategorie waren verder Super Mario Odyssey, PlayerUnknown's Battlegrounds, Persona 5 en het Nederlandse Horizon Zero Dawn genomineerd. Het nieuwste deel in de Zelda-reeks won ook de prijs voor beste regie.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild verkennen spelers een enorme open wereld waar puzzels moeten worden opgelost en monsters moeten worden verslagen. Het spel werd door critici geprezen als een van de beste Zelda-titels ooit.

De game was bovendien medeverantwoordelijk voor het succes van de Nintendo Switch, de nieuwe console van het Japanse gamebedrijf. Het nieuwste deel in de Zelda-reeks was een van de titels die direct bij de lancering beschikbaar was. Uit verkoopcijfers bleek later dat bijna alle kopers van de Switch ook het Zelda-spel aanschaften. Breath of the Wild verscheen ook nog voor de Wii U.

Winnaars

Het relatief onbekende What Remains of Edith Finch won de prijs voor beste verhaal. De game, die verscheen voor pc, PlayStation 4 en Xbox One, vertelt over een familie die een reeks tragedies heeft meegemaakt. Spelers verkennen het huis van de familie en zien wat familieleden hebben meegemaakt in de vorm van flashbacks.

De platformer Cuphead werd verkozen tot beste game van een onafhankelijke ontwikkelaar. Het puzzelspel Monument Valley 2 kreeg de prijs voor beste mobiele game. Resident Evil 7: Biohazard is volgens de jury de beste virtualrealitygame, en Super Mario Odyssey de beste familiegame. Overwatch won de award voor beste e-sports-titel.

Uitbreiding

Voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschijnt vrijdag het tweede uitbreidingspakket. In The Champions' Ballad zit een nieuw verhaal over het gevecht dat zich honderd jaar voor Breath of the Wild voltrok, met de vier kampioenen die eerder al in flashbacks verschenen.

Verder kan Link in de uitbreiding op een gepantserd paard en een soort motorfiets rijden. De dlc is verkrijgbaar als bundel met het vorige uitbreidingspakket, voor 20 euro.