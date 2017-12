Gamedienst Steam schrapt bitcoin als betaaloptie

Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in een blogpost. Steam is één van de grootste online verkooppunten voor pc-games.

Volgens de winkelbeheerders zijn de transactiekosten voor betalingen met bitcoin inmiddels veel te hoog. Toen bitcoin als betaaloptie werd toegevoegd, werd er omgerekend zo’n twintig dollarcent gerekend voor een betaling. "Afgelopen week piekte de transactiekosten op 20 dollar voor een betaling", aldus het bedrijf.

De snel wisselende waarde van bitcoins speelt volgens Steam ook een rol. Als een aankoop niet snel wordt afgerond, zou de waarde van de neergelegde bitcoin significant afwijken van het bedrag benodigd voor een game.

Dubbele kosten

Steam vroeg klanten om bij te betalen als de waarde van bitcoin tijdens de transactie snel was gedaald, of bood aan terug te betalen als de waarde steeg. Maar bij dit proces moesten de hoge transactiekosten voor bitcoin ook weer in rekening worden gebracht.

"Het is op dit punt onhoudbaar om bitcoin te blijven ondersteunen als betaaloptie", stelt het bedrijf in zijn aankondiging. "Mogelijk kijken we in de toekomst of bitcoin weer logisch voor ons zijn."