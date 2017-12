Pokémon Go krijgt 50 nieuwe monsters en speelt in op weerbericht

Dat maakt ontwikkelaar Niantic woensdag bekend op zijn website.

Aan het eind van deze week verschijnen ruim vijftig nieuwe Pokémon in Pokémon Go. Deze monsters zijn afkomstig uit de Hoenn-regio uit de spellen Pokémon Ruby en Sapphire. Onder de nieuwe monsters zijn onder meer Treecko, Torchic en Mudkip.

Dynamisch weer

De tweede update verschijnt aan het einde van deze maand, belooft de ontwikkelaar. Daarin zal het weer in de directe omgeving van spelers een grotere rol spelen. Zo verschijnen er meer Pokémon van het watertype op een regenachtige dag, en komen er meer ijstypes als het sneeuwt. Deze Pokémon komen ook bij andere weertypes tevoorschijn, maar in mindere mate.

Het weersysteem is van invloed op de sterkte van Pokémon. Een watermonster dat in de regen is gevangen, is sterker dan dezelfde Pokémon gevangen op een zonnige dag. Dit geldt ook tijdens gevechten. Als de zon schijnt, is vuurdraak Charizard effectiever dan als het regent.

Overigens zal een ijstype niet zwakker zijn op een zomerdag. Hoofdontwikkelaar Matt Slemon van Niantic zegt spelers liever bonussen te geven dan straffen. "Mensen kunnen een betere aansluiting verwachten wat er in het spel en om hen heen gebeurt."

Harry Potter

In oktober werd bekend dat Pokémon Go in Nederland nog gemiddeld 290.000 dagelijkse spelers telt. Het mobiele spel, dat gespeeld wordt in de echte wereld, verscheen in de zomer van 2016.

De makers van Pokémon Go werken ondertussen ook aan een nieuwe game. Het gaat om Harry Potter: Wizards Unite, dat gepland staat voor 2018. In dat spel gaan spelers naar buiten om toverspreuken te leren en monsters te verslaan.