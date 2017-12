Locatiegame Ingress krijgt grote update in 2018

Dat meldt studiobaas John Hanke tegenover The Verge.

Voor de release van Pokémon Go was Niantic Labs vooral bekend via Ingress, dat gezien wordt als de voorloper van de populaire mobiele Pokémon-game.

In Ingress moeten spelers verdeeld over twee teams zoveel mogelijk portalen zien te veroveren en behouden. Dat kan alleen als zij fysiek naar de locatie van de portalen afreizen. De portalen bevinden zich rondom bekende kunstwerken en andere bezienswaardigheden.

De update zorgt ervoor dat Ingress van dezelde technieken gebruik kan maken waarmee Pokémon Go ontwikkeld is. Ook wordt het uiterlijk van de app volledig vernieuwd en krijgt het een nieuw verhaal. Daarnaast verschijnt er een animatieserie die inhaakt op de vernieuwingen.

Een exacte releasedatum voor de update ontbreekt nog. Niantic Labs laat weten dat huidige spelers hun reeds geboekte voortgang in het spel niet kwijtraken.

De ontwikkelaar heeft naast Pokémon Go en Ingress ook een augmentedrealitygame over Harry Potter in ontwikkeling.