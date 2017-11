Aandeel Angry Birds-maker Rovio keldert na teleurstellend kwartaal

Rovio maakte bekend dat de omzet in het kwartaal met 41 procent steeg naar 70,7 miljoen euro.

De brutowinst bleef stabiel op 8,6 miljoen euro. Per aandeel werd een klein nettoverlies gedraaid. Volgens Rovio wordt er meer geïnvesteerd in het aantrekken van gebruikers en ging de winstgevendheid daarom omlaag.

De gamemaker ging in september naar de beurs tegen een prijs van 11,50 euro per aandeel. De koers zakte donderdag tot 9,57 euro per aandeel.

In de afgelopen jaren heeft Rovio al flink moeten snijden in zijn personeelsbestand. De Finse firma had veel succes met de eerste Angry Birds-game, maar wist sindsdien niet een vergelijkbare hit te creëren. Wel verdient het bedrijf steeds meer aan merklicenties, bijvoorbeeld door een Angry Bird-film te laten maken.