Belgische minister wil verkoop games met 'lootboxen' verbieden

Dat vertelt de minister aan VTM Nieuws. Hij hoopt de verkoop van games met extra aankopen te verbieden, als niet duidelijk is wat die aankopen precies inhouden.

Spelers kunnen in sommige games zogeheten 'lootboxen' aanschaffen met echt geld. In deze virtuele dozen zitten willekeurige upgrades. Spelers weten vooraf niet wat ze krijgen.

"Gokken en gamen vermengen, zeker op jonge leeftijd, is gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid van het kind", stelt Geens. Hij hoopt de verkoop van dit soort extra’s in games daarom aan banden te leggen.

"Maar dat vraagt tijd, want we moeten hiermee naar Europa", nuanceert hij. "We gaan zeker proberen om het te verbieden."

De Nederlandse en Belgische kansspelautoriteiten startten eerder onderzoeken naar games met lootboxen, om te bepalen of het gokgames zijn. De Belgische autoriteit was daar onlangs al vrij stellig in: zij noemen "het vermengen van geld en verslaving" een vorm van gokken, ook als dat in games gebeurt.

Nederlands verbod

De Nederlandse autoriteit benadrukt dat een spel beloningen van economische waarde moet hebben, voordat deze als gokken wordt bestempeld.

Zijn de games in Nederland kansspelen, dan kan dit leiden tot een tijdelijk verkoopverbod. Op het moment is in Nederland nog geen wet voor online kansspelen, maar deze ligt wel bij de Eerste Kamer.

Uitgever Electronic Arts verwijderde na ophef de mogelijkheid om echt geld uit te geven uit de nieuwe game Star Wars Battlefront II.