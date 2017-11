Spel Titan Quest krijgt na elf jaar een uitbreiding

De uitbreiding verscheen gedurende het weekend op Steam. Het is de tweede keer dat Titan Quest een uitbreiding krijgt. De vorige uitbreiding Immortal Throne verscheen tien jaar geleden.

Ragnarök biedt nieuwe vijanden, wapens, uitrustingen en omgevingen. Zo wordt de speler meegenomen naar het noorden van Europa, waar de Kelten, Noormannen en goden van Asgard wonen.

Karakters kunnen in de uitbreiding voor het eerst broeken dragen. Dat was eerder niet mogelijk, omdat het spel zich afspeelde in het warme Griekenland en Egypte. Verder is het maximale level dat te behalen is verhoogd naar 85.

Titan Quest werd origineel uitbracht door studio Iron Lore en uitgever THQ. De uitgever ging echter failliet, waarop het spel in handen van THQ Nordic terecht kwam. De klassieke rpg kon daardoor weer tot leven gewekt worden. In 2016 verscheen er een versie van het spel voor smartphones.