EA verwijdert microtransacties uit Star Wars Battlefront II

Dat heeft de uitgever op vrijdag bekendgemaakt. Spelers konden met echt geld 'crystals' kopen, waarmee ze upgrades in het spel konden aanschaffen.

De aanwezigheid van deze microtransacties leidde tot ophef. Volgens critici stelde het systeem spelers in de competitieve multiplayermodus in staat om tegen betaling een voordeel te krijgen ten opzichte van andere spelers.

"We horen jullie luid en duidelijk, dus we schakelen alle in-game aankopen uit", aldus ontwikkelaar Oskar Gabrielson in een blogbericht. "We gaan proberen om nu meer te luisteren, aanpassingen te maken en de game te balanceren."

Alles dat met de crystals in de game gekocht kan worden, is nu via in-game activiteiten te verdienen. Volgens Gabrielson betreft het een tijdelijke maatregel. De microtransacties zullen later weer worden geactiveerd, zodra er veranderingen in de game zijn gemaakt.

Gokken

De nieuwe Star Wars-game wordt tegelijkertijd bekritiseerd om de aanwezigheid van zogeheten 'lootboxen', die willekeurige upgrades bevatten. Spelers vrezen dat dit een vorm van gokken is.

De Nederlandse Kansspelautoriteit startte onlangs een onderzoek naar games met lootboxen, om te bepalen of het inderdaad gaat om kansspelen. Is dat het geval, dan kan dit in het ergste geval leiden tot een verbod op de betreffende games. Online kansspelen zijn in Nederland niet toegestaan, maar er ligt een wet bij de Eerste Kamer die dit moet veranderen.