Nederlandse Kansspelautoriteit onderzoekt 'lootboxen' in games

Spelers kunnen in sommige games zogenoemde 'loot boxes' bemachtigen. In deze virtuele dozen zitten bijvoorbeeld upgrades en outfits voor personages. Spelers weten vooraf niet wat er in zo’n lootbox zit. In een aantal games kunnen ze ook met echt geld worden gekocht.

Op het moment maken meerdere grote online games gebruik van lootboxen. Zo kan het potentiële goksysteem bijvoorbeeld worden teruggevonden in het recent verschenen Call Of Duty WW2 en de Star Wars-game Battlefront II die aankomende vrijdag verschijnt.

"Vooral bij minderjarigen bestaat het risico dat zij de gevolgen van zulke spellen lastig kunnen overzien", waarschuwde de Kansspelautoriteit onlangs. De spellen zouden verslavend kunnen zijn en zelfs kunnen leiden tot gokschulden.

Geen vergunningsstelsel

"Stel dat we er van uitgaan dat het gaat om een kansspel", vertelt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit aan NU.nl. "In Nederland is een kansspel vergunningsplichtig wanneer er een prijs of premie mee valt te winnen. Voor online kansspelen hebben we nog geen vergunningsstelsel."

"Als iemand dan een online kansspel aanbiedt, dan is deze partij in overtreding. In het ergste geval kan dat resulteren in handhavend optreden en een sanctie voor de aanbieder."

Dit zou betekenen dat de verkoop van games met lootboxen in potentie verboden kan worden, totdat een nieuwe wet voor online kansspelen in werking treedt. Een wet hiervoor werd in 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft op donderdag kamervragen gesteld aan de Minister voor Rechtsbescherming over lootboxgames. Hierbij wordt onder andere gevraagd of de minister stappen wil zetten om de risico's van de games onder de aandacht te brengen.

Nog niet zover

De Kansspelautoriteit benadrukt nog niet op het punt te zijn dat spellen met lootboxen als gokgames worden gezien. "We bevinden ons nog echt in een onderzoeksfase." De autoriteit wil ook geen uitspraken doen over specifieke games.

Winkelketen Game Mania zegt gepast om te willen gaan met de uiteindelijke conclusie van het onderzoek. "Hoe dat concreet in de winkel zichtbaar gemaakt zou worden weten we momenteel nog niet", vertelt marketingmanager Tom Henderikx. "Het is nog te vroeg om daar verdere uitspraken over te doen aangezien het momenteel alleen om een onderzoek gaat."

In oktober voerde SuperData Research in opdracht van de Kansspelautoriteit onderzoek uit naar de relatie tussen online games en gokken. Dat onderzoek concludeerde dat sommige jongeren de overstap maken van games naar gokken.



De Belgische kansspelcommissie begon deze week ook een onderzoek naar lootboxen in games, aldus VTM Nieuws.

Een woordvoerder van het Europese leeftijdsclassificatiesysteem PEGI zegt af te wachten wat de Kansspelautoriteit zal oordelen. "We kijken hoe dan ook naar manieren om consumenten beter te informeren over extra koopmogelijkheden in games." Op het moment laat PEGI al bij Android-apps zien of deze in-app aankopen bevatten.

Star Wars

De online game Star Wars Battlefront II kwam eerder deze week onder vuur te liggen, deels omdat de ontwikkelaar lootboxen verkoopt. Daarnaast zijn spelers kritisch over de hoge verkoopprijs van bepaalde upgrades in het spel.

Uitgever Electronic Arts (EA) verlaagde de kosten van upgrades naar aanleiding van de ophef. Spelers klagen nu echter dat er ook minder beloningen worden uitgedeeld voor het uitspelen van de éénspelercampagne.