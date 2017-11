'Super Mario-film op komst van makers Minions'

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Nintendo zou vergevorderde gesprekken voeren met Illumination Entertainment en producent Universal Pictures.

In 2015 ging Nintendo ook al een samenwerking met Universal aan voor de bouw van Nintendo-parkdelen in twee Universal Studios-pretparken in de VS en Japan. Nintendo en Universal zouden al zeker een jaar gesprekken voeren over de filmrechten van Super Mario, nadat de bouw van de pretparken was afgesproken.

​Miyamoto producent

Het zou vooral moeilijk zijn geweest om Nintendo ervan te overtuigen dat het voldoende inspraak zou krijgen in het creatieve proces van de film. Volgens de ingewijden zou Mario-bedenker Shigeru Miyamoto één van de producenten van de film worden, samen met Illumination Entertainment-hoofd Chris Meledandri.

Nintendo-CEO Tatsumi Kimishima zei vorig jaar in gesprek met een Japanse krant al dat zijn bedrijf gesprekken voerde met filmstudio's. Nintendo maakt zelden films of series van zijn gameseries, met uitzondering van Pokémon.

In 1993 verscheen wel film Super Mario Bros., die zowel door critici als het publiek slecht ontvangen werd en flopte. Dat gebeurt vaker met films rond games: zo werden film-versies van Assassin's Creed, Warcraft, *Doom, Need for Speed en Prince of Persia allemaal slecht ontvangen.

Illumination Entertainment maakte met Minions dan wel weer de op één na meest succesvolle animatiefilm ooit.