EA past multiplayer Star Wars Battlefront II aan na ophef

Dat schrijft EA in een blogpost. De prijs voor het aanschaffen van speelbare helden wordt verlaagd met 75 procent.

"We blijven aanpassingen gebaseerd op jullie feedback maken zodra de game volgende week wereldwijd verschijnt", aldus EA in de verklaring. "We willen ervoor zorgen dat de game zowel vandaag als in de komende jaren leuk blijft."

Spelers moeten virtuele valuta binnen het spel opsparen om bepaalde helden speelbaar te maken in de multiplayermodus. Door de eerdere hoge prijs zou het tot veertig uur kunnen duren om een personage te bemachtigen.

Tegelijkertijd klagen spelers over zogeheten 'lootcrates' in het spel, die verzameld worden door te spelen, waarin upgrades voor de game zitten. Omdat de lootcrates ook met echt geld gekocht kunnen worden, zouden spelers een oneerlijk voordeel kunnen krijgen door extra geld in te leggen.

Bedreigingen

EA reageerde eerder deze week op internetforum Reddit over de ophef, maar de reactie kreeg een recordaantal negatieve waarderingen. Op het moment van schrijven heeft de reactie 629.000 zogeheten 'downvotes'.

Een ontwikkelaar van de game zei op Twitter dat hij inmiddels zeven doodsbedreigingen heeft ontvangen, omdat fans het oneens zijn met de multiplayeropties. Inmiddels heeft hij zijn Twitter-account afgeschermd om zich te weren tegen de klagende spelers.

Star Wars Battlefront II wordt op 17 november wereldwijd uitgebracht, maar een proefversie is sinds afgelopen week speelbaar voor Xbox-bezitters via de online dienst EA Access.