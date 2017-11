Maker Humvee-terreinwagens klaagt uitgever Call of Duty aan

Volgens Humvee-maker AM General maakt Activision Blizzard misbruik van de goede reputatie van Humvee, door de terreinwagens prominent in de Call of Duty-games te verwerken. Het bedrijf eist nu een schadevergoeding, schrijft Reuters.

Een woordvoerder van Activision Blizzard zegt dat het bedrijf nooit reageert op lopende rechtszaken.

Humvee-wagens worden door het Amerikaanse leger gebruikt in onder andere Afghanistan en Irak. Het bedrijf maakt ook Hummer-wagens voor gewone consumenten.

"Het succes van de game gaat ten koste van AM General", leest de aanklacht. "En ten koste van klanten die worden misleid om te denken dat AM General licenties aanbiedt voor de games of op één of andere manier is betrokken bij de ontwikkeling van de spellen."

De militaire autofabrikant zou al een jaar in contact zijn met Activision Blizzard om het geschil te beëindigen, maar deze onderhandelingen zijn volgens het bedrijf gefaald. AM General stapt daarom nu alsnog naar de rechter.

De Call of Duty-games leveren Activision Blizzard doorgaans veel geld op. Het meest recente Call of Duty WW2 genereerde in het eerste verkoopweekend een omzet van 500 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 430 miljoen euro.