Schietspel Overwatch krijgt nieuwe held en extra level

Dat heeft uitgever Blizzard in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt.

Moira kan net als andere helers andere personages in het spel genezen. Ze kan wisselen tussen "biotic healing" voor korte afstanden en speciale stralen waarmee ze vijanden schade kan toedoen. Ook is het mogelijk om een energiebal op te roepen, waarmee andere personages genezen kunnen worden of vijanden aangevallen worden.

Verder heeft Moira de mogelijkheid om te verdwijnen en naar een andere plek te teleporteren. Op die manier moet ze vijanden kunnen ontwijken. Haar belangrijkste vermogen is dat ze een lineaire straal kan uitzenden, die tegelijkertijd vijanden schade toedoet en bondgenoten geneest.

Overwatch krijgt verder een paar nieuwe skins en een nieuw level. Dit nieuwe gebied is een pretpark genaamd Blizzard World, met attracties uit andere spellen. Wanneer Moira en de nieuwe kaart precies in het spel verschijnen, is vooralsnog niet duidelijk.