Nintendo stelt verkoopverwachtingen Switch-console flink omhoog bij

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers gepubliceerd door het bedrijf (pdf), over de maanden juli tot en met september.

Tot en met het tweede kwartaal werd de Switch-console 4,7 miljoen keer verkocht. Dat betekent dat het apparaat in het afgelopen kwartaal ongeveer drie miljoen keer over de toonbank ging.

Eind maart 2018 verwacht Nintendo in totaal 16,7 miljoen exemplaren van de Switch te hebben verkocht. Dat is 4 miljoen exemplaren meer dan het bedrijf eerder voorspelde. Ook de verwachtingen voor gameverkopen zijn omhoog bijgesteld, van 40,5 miljoen naar 55,5 miljoen tot en met maart.

Super Mario

Omdat de kwartaalcijfers geen informatie over oktober bevatten, is het onduidelijk in hoeverre het vorige week verschenen Super Mario Odyssey invloed had op de verkoopcijfers. Dat zal pas in het volgende kwartaal blijken.

De best verkochte Switch-game tot nu toe is The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Het spel ging 4,7 miljoen keer over de toonbank. Mario Kart 8 Deluxe staat met 4,4 miljoen verkochte exemplaren op de tweede plek.

Meer winst

De winst bij Nintendo is in het afgelopen kwartaal gestegen naar 30,2 miljard yen, omgerekend een kleine 230 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder boekte het bedrijf een verlies van 5,1 miljard yen.

De omzet in het afgelopen kwartaal bedroeg 220 miljard yen (1,7 miljard euro). Een jaar eerder was dit nog 62 miljard yen.