Nintendo onthult smartphonegame Animal Crossing: Pocket Camp

In Animal Crossing kamperen spelers in een klein dorp, waar ze meubels kunnen maken en verzamelen. Daarnaast is het mogelijk bijvoorbeeld insecten te vangen en dorpelingen te ontmoeten.

De game is gebaseerd op eerdere Animal Crossing-titels die op spelcomputers werden uitgebracht. Als het nacht is in de echte wereld, wordt het ook in de gamewereld donker.

Nintendo begon in 2015 een samenwerking met smartphonegamestudio DeNA, om samen games voor telefoons te ontwikkelen. Sindsdien hebben de bedrijven Super Mario Run en Fire Emblem Heroes uitgebracht.

Eind november

De nieuwe Animal Crossing-game zal eind november verschijnen voor iOS en Android. Het spel wordt gratis, maar spelers kunnen met echt geld een virtuele valuta kopen. Deze kan weer worden besteed aan digitale objecten en upgrades