Nintendo Switch laat gebruikers korte gameplayvideo's maken

Dat blijkt uit de lijst met wijzigingen die de update met zich meebrengt.

Met de nieuwe functie kunnen gebruikers video's van maximaal een halve minuut maken. De opgenomen beelden bestaan uit de dertig seconden die voorafgingen aan het drukken op de opnameknop.

Om een video van het scherm op te nemen moeten gebruikers deze knop langer ingedrukt houden. De knop eenmalig indrukken levert een schermafbeelding op. Zowel video's als afbeeldingen kunnen via Facebook of Twitter worden gedeeld.

Het maken van een video werkt niet bij alle spellen. Vooralsnog kan dit enkel bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS en Splatoon 2. Vermoedelijk wordt het aantal games waarbij de optie werd in de toekomst verder uitgebreid.

De update voor Nintendo's nieuwe spelcomputer voegt ook de mogelijkheid toe om opgeslagen data naar een andere Switch over te zetten. Ook kunnen bepaalde spellen voortaan al voor de release worden aangeschaft via Nintendo's digitale winkelkanaal. Op die manier wordt het mogelijk om de games ook van tevoren te downloaden, zodat ze op de releasedag meteen speelbaar zijn.