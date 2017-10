Monument Valley 2 verschijnt 6 november voor Android

Dat heeft ontwikkelaar Ustwo bekendgemaakt, meldt The Verge. Het spel verscheen begin juni al voor iOS.

Monument Valley 2 volgt hoofdpersonage Ro die haar kind leert door de spelwereld te lopen. De puzzelgame draait net als het eerste deel om het aanpassen van het beeld zodat gebouwen en wegen samenkomen en nieuwe paden creëren.

De eerste Monument Valley verscheen in 2014 en is een van de populairdere mobiele games. De game won een Apple Game of the Year-award en is volgens de makers ruim dertig miljoen keer gedownload.

Monument Valley 2 werkt alleen op Android 4.4 of hoger.