Schietspel Overwatch passeert grens van 35 miljoen spelers

Dat heeft spelontwikkelaar Blizzard via Twitter bekendgemaakt.

De 35 miljoen spelers zijn verspreid over de PlayStation 4, Xbox One en de pc. Welk percentage van deze spelers ook daadwerkelijk op dagelijkse of maandelijkse basis actief is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of Blizzard de 35 miljoen ziet op het aantal verkochte exemplaren van het spel of het aantal actieve speleraccounts.

Wel is duidelijk dat het aantal spelers van schietspel, dat in mei 2016 werd uitgebracht, minder hard groeit. In januari maakte Blizzard bekend dat Overwatch 25 miljoen spelers had, drie maanden later waren dat er 30 miljoen. De stap van 30 naar 35 miljoen spelers duurde echter meer dan twee maanden langer.