'Derde Pokémon-generatie eind deze maand naar Pokémon Go'

De Reddit-groep The Silph Road analyseerde de meest recente app-update van Pokémon Go en trof daarin nieuwe bestanden aan die wijzen op de komst van de derde generatie, die oorspronkelijk in de gamedelen Ruby en Sapphire voor Game Boy Advance zat.

Het nieuwe Halloween-laadscherm van Pokémon Go toont verschillende Pokémon uit de nieuwe generatie, waaronder Dusclops, Shuppet en Sableye. Ook werden in de app-update de geluiden gevonden die de nieuwe Pokémon maken.

De derde generatie bevat in totaal 135 Pokémon. Vermoedelijk zullen die niet allemaal tegelijk te vangen zijn in Pokémon Go. De 'legendarische' monsters uit de derde generatie zullen vermoedelijk apart worden geïntroduceerd.

Pokémon Go verscheen ruim een jaar geleden voor Android en iOS. De game is nog altijd zeer populair: afgelopen weekend kwamen duizenden mensen naar een winkelcentrum in Amstelveen om deel te nemen aan een speciaal 'Safari Zone'-evenement.