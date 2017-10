Horizon Zero Dawn grote winnaar bij Dutch Game Awards

De game won prijzen voor beste geluid, technologische ontwikkeling en visuele stijl. Daarnaast werd Horizon Zero Dawn benoemd tot de beste 'core entertainment game' van het jaar en ontving het spel de publieksprijs.

"De beeldjes zijn wel kleiner dan vorig jaar", grapte art director Jan-Bart van Beek voordat de prijzen werden uitgereikt. Toen hij de prijs voor beste visuele stijl ontving, zei de ontwerper "blij te zijn dat mensen robotdino’s leuker vinden dan ruimtenazi’s." Daarmee refereerde hij naar de Killzone-games die de studio eerder uitbracht.

Nederlandse game-industrie

De Dutch Game Awards zijn jaarlijkse industrieprijzen, waarbij spellen ontwikkeld in Nederland in de schijnwerpers worden gezet.

Horizon Zero Dawn is een openwereldspel ontwikkeld door het Amsterdamse Guerrilla Games. Spelers kruipen in de huid van de jager Aloy, die moet zien te overleven in een wereld gevuld met robotdinosauriërs.

Afgelopen week ging Horizon Zero Dawn nog naar huis met een Gouden Kalf in de categorie 'Beste Interactive'. Games maakten dit jaar voor het eerst een kans om een Gouden Kalf te winnen.

Opera

De muziekgame Weltatem werd uitgeroepen tot beste crossmediale game en beste co-productie. In dit spel gebruikt een speler zijn of haar stem om een interactief opera-optreden te bedienen.

Puzzelgame Circles ging naar huis met de prijs voor beste casual game, terwijl mobiel strategiespel Stormbound: Kingdom Wars de prijs voor het beste gamedesign won.

Virtualrealitytitel The Red Stare ging naar huis met twee studentenprijzen. In het spel moeten spelers hun overburen bespioneren, om te ontdekken wie er mogelijk een communistische spion is.

De lifetime achievement award werd uitgereikt aan Jan-Pieter van Seventer, de algemeen directeur van game-incubator Dutch Game Garden.