'Nintendo schroeft productie Switch verder op'

Dat stellen bronnen in de industrie tegen de Taiwanese site Digitimes. Nintendo lijkt zijn doel van 20 miljoen verscheepte Switches in 2017 te kunnen halen.

Er zullen nu 2 miljoen exemplaren van het apparaat per maand worden geproduceerd. De console verscheen in maart en werd enthousiast ontvangen door recensenten en fans. In vier maanden tijd verkocht Nintendo 4,7 miljoen exemplaren.

Daarmee doet de Switch het al direct een stuk beter dan de Wii U, de vorige thuisconsole van Nintendo die in totaal slechts 13,5 miljoen keer werd verkocht. De eerste Wii ging op zijn hoogtepunt ongeveer 25 miljoen keer in een jaar over de toonbank.

Lange tijd was de Switch door de grote vraag moeilijk leverbaar, maar inmiddels is het apparaat vaker in de winkelschappen te vinden.

Begin volgend jaar zal de Switch vermoedelijk ook in China worden gelanceerd. Dat zal de vraag naar verwachting nog verder opvoeren. Ook met de feestdagen zal het apparaat vermoedelijk in trek zijn.