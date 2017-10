PlayStation-baas Andrew House verlaat Sony

Dat heeft het bedrijf in een verklaring bekendgemaakt.

House was sinds 2011 CEO van Sony Interactive Entertainment. Daarmee was hij eindverantwoordelijke voor de PlayStation 4, die in 2013 op de markt werd gebracht. De spelcomputer is meer dan 60 miljoen keer verkocht, aldus cijfers uit juni dit jaar.

De topman wordt per direct opgevolgd door John Tsuyoshi Kodera, de huidige vice-president van de Sony-tak. House zal tot het einde van het jaar bij het bedrijf blijven als bestuurslid.

Een woordvoerder van Sony vertelt aan The Wall Street Journal dat House meer tijd met zijn familie wil spenderen, waarna hij op een later moment begint aan een nieuwe baan binnen de entertainmentindustrie. Het is onduidelijk waar hij precies aan de slag zal gaan.