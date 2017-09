Nintendo sluit digitale gameswinkel Wii en Wii U in 2019

Dat heeft Nintendo vrijdag bekendgemaakt. De Shop Channel wordt op 31 januari 2019 gesloten.

Sinds december 2006 is het via het Wii Shop Channel mogelijk om games te kopen voor de Wii. Toen de Wii U verscheen in 2012 werd het Shop Channel daar ook op beschikbaar gemaakt.

In de loop van 2019 wordt het ook onmogelijk om eerder gekochte games nog opnieuw te downloaden uit de digitale winkel. Nintendo zegt later nog meer details bekend te maken over het volledige einde van de ondersteuning. De eShop, die op de Wii U en Nintendo 3DS wordt aangeboden, blijft voorlopig open.

Eerder dit jaar bracht Nintendo de Switch uit. De hybride console was direct een groot succes, in tegenstelling tot de Wii U. Die console, die in 2012 verscheen, vond nooit een groot publiek en wordt inmiddels ook niet meer geproduceerd.