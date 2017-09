RollerCoaster Tycoon Classic beschikbaar gemaakt voor Mac en pc

Dat hebben Atari en Chris Sawyer, de maker van RollerCoaster Tycoon 1 en 2, donderdag bekendgemaakt. RollerCoaster Tycoon Classic is een remaster van de twee klassieke varianten. In het spel moeten spelers een pretpark beheren, van het bepalen hoe duur snacks zijn tot het ontwerpen van eigen achtbanen.

De twee klassieke spellen uit 1999 en 2002 zijn samengevoegd in de nieuwe variant. RollerCoaster Tycoon Classic is verder aangevuld met de klassieke uitbreidingspakketten Wacky Worlds en Time Twister. In totaal zijn er 95 scenario’s aanwezig. Via de Scenario Editor Toolkit is dit aantal nog uit te breiden.

Verder is de gameplay hetzelfde en zijn de geluiden en graphics rechtstreeks overgenomen uit de vroegere versies. Eerder verscheen het spel al voor Android en iOS.