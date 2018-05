VR-game Call of Duty wordt gratis voor alle PS4-gamers

De vr-ervaring zou eerst alleen gratis zijn voor alle mensen die Call of Duty: Infinite Warfare op PlayStation 4 kopen, maar dat heeft Activision nu dus aangepast.

In Jackal Assault nemen spelers plaats in de Jackal, een straaljager. De game wordt gespeeld met de virtualrealitybril PlayStation VR.

YOLO-modus

Call of Duty: Infinite Warfare krijgt twee extra pittige moeilijkheidsgraden voor de spelers die van een uitdaging houden, zo maakte Activision donderdag bekend.

De eerste modus, Specialist Mode, moet 'extreem realistisch' zjn en voegt een aantal restricties aan de game toe. Zo is er geen health regeneration en kan helen alleen maar met Nano Shots.

De schade die helmen oplopen is permanent en ze zullen vervangen moeten worden. Nano Shots en helmen nemen ruimte in in de inventory, bewegen wordt lastiger wanneer spelers in het been worden geschoten, schieten wordt lastiger als spelers in een arm worden geschoten, en tenslotte kunnen vijanden wapens uit spelers hun handen schieten. Deze modus wordt vrijgespeeld wanneer spelers de campaign voor het eerst uitspelen.

De tweede en hoogste moeilijkheidsgraad heet de YOLO-modus, en bevat permadeath: bij sterven starten spelers weer vanaf het begin van de game. Deze modus komt vrij wanneer de game op Specialist Mode wordt uitgespeeld.

Zowel Call of Duty: Infinite Warfare als Jackal Assault zijn vanaf vrijdag beschikbaar op PlayStation 4. Infinite Warfare is morgen ook voor Xbox One en pc te koop.