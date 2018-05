Volledige virtualrealitydemo van Portal online verschenen

De afgelopen maanden gebruikte ontwikkelaar Valve, dat samen met HTC aan de bril werkt, de demo al om de mogelijkheden van de Vive te laten zien.

De demo is nu in zijn geheel online gezet door Valve-fansite Valvetime, zij het zonder audio. Er is wel een tweede video uitgebracht waarin de speelsessie wordt voorzien van commentaar.

In de demo vinden spelers een kleine wereld in een bureaulade, moet er een robot gerepareerd worden en stuiten zij op Atlas, een personage uit de Portal-puzzelgames.

Video: Bekijk de vr-demo van Portal

De Vive VR staat gepland voor eind dit jaar. De bril maakt het mogelijk spellen te spelen uit de Steam-bibliotheek, maar is ook bedoeld voor andere ervaringen.

Zo werken HTC en Valve samen met partners als HBO, Google en Lionsgate. De bril is niet draadloos, maar maakt wel gebruik van speciale draadloze controllers om via handbewegingen voorwerpen te verplaatsen of wapens af te vuren.

Ook wordt de bril geleverd met speciale sensoren die aan het plafond bevestigd kunnen worden. Die meten de positie van spelers in hun huiskamer.