Eerste Bioshock-game komt naar iOS

Dat heeft uitgever 2K bekend gemaakt, meldt Eurogamer.

De volledige game komt in één keer beschikbaar voor volgens 2K een "premium prijs", onbekend is nog precies hoeveel. Losse onderdelen van het spel zullen dus niet middels in-app-aankopen aangeschaft hoeven worden.

Vanwege de hoge grafische eisen zal Bioshock enkel speelbaar zijn op recente iOS-apparaten: alleen de iPad 4, iPad Mini 2, iPad Air en iPhone 5, 5C en 5S zijn geschikt.

De game is geoptimaliseerd voor besturing met het touchscreen. Daarnaast kan Bioshock bestuurd worden met standaard iOS-controllers, die in verschillende uitvoeringen door tal van fabrikanten worden aangeboden.

Het is niet voor het eerst dat er sprake is van een mobiele versie van Bioshock. In 2008 verscheen er al een trailer van een mobiele Bioshock, die game had eind 2008 moeten verschijnen maar raakte in vergetelheid.