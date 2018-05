Preview: Assassin's Creed 3 kent frisse wending

De overkoepelende strijd tussen de tempeliers en assassijnen vormt net als in eerdere delen de rode draad. Toch is Assassin’s Creed 3 de uitgelezen mogelijkheid voor nieuwkomers om in te stappen.

De nieuwe setting betekent namelijk een ander hoofdpersonage: Connor. Deze halfbloed begint als neutrale pion in de strijd tussen Groot-Brittannië en de koloniën. Hij groeit op in een Mohawk-stam en wanneer de kolonisten hun dorp vernietigen, neemt hij de touwtjes in eigen handen. In een persoonlijk avontuur strijdt hij voor rechtvaardigheid.

Flora en fauna

Aan Assassin’s Creed 3 is bijna drie jaar gewerkt. Onmiddellijk na de afronding van deel twee is Ubisoft ermee aan de slag gegaan. Dependances van het oorspronkelijke team werkten tussendoor aan Brotherhood en Revelations, maar echte baanbrekende vernieuwingen bracht dit niet.

Nu krijgt de serie een frisse wending. Naast steden als New York en Boston speelt de natuurlijke omgeving een cruciale rol. In beboste gebieden is het anders voortbewegen, sluipen en moorden. Je moet rekening houden met flora en fauna. Wanneer je niet goed verscholen in de bosjes zit en een wolf je opmerkt, kun je wel eens het haasje zijn.

Sneeuw en bijlen

Klimt Connor in een stevige boom en gebruikt hij zijn nieuwe Tomahawk (een kleine, werpbare bijl), dan is het gemakkelijker om ongezien en geruisloos vijanden om te leggen. Maar onderschat hen niet: ze kijken meer dan eens naar boven en omdat ze vaak een vuurwapen hebben, kan Connor niet statisch op een grote tak blijven zitten.

Ook weerseffecten hebben een grote impact op de manier waarop je speelt. Ergens gedurende de winter is het zaak een of andere hoge pief uit te schakelen. Deze ziet je van ver aankomen en zet het op een lopen.

Een beetje klunzig kiest hij ervoor een heuvel te beklimmen, waar een dik pak sneeuw ligt. Hij beweegt zich nog wel vooruit, maar moeizaam. Connor springt van boom naar boom en haalt hem zo relatief gemakkelijk in.

Volgende stap

Aan alles is te zien dat Assassin’s Creed de volgende stap in een actieavonturenserie is. Dynamiek is daarbij het kernwoord. En als we ontwikkelaar Ubisoft mogen geloven, zijn de getoonde beelden pas het begin van een groots avontuur.

Assassin’s Creed 3 verschijnt 31 oktober voor PlayStation 3, Xbox 360 en PC.

Kijk voor de volledige preview op Gamer.nl