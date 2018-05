Appreview: Minecraft

Minecraft Pocket Edition laat de gebruiker net als in de volledige game een eigen wereld bouwen. Voor de leuke en uitdagende functies in het spel is echter de volledige versie nodig.

In Minecraft Pocket Edition speelt de gebruiker een personage in een wereld die is opgebouwd uit blokken. De gebruiker kan deze blokken verwijderen, of zelf blokken plaatsen en hiermee een volledig eigen fantasiewereld creëren. Hiermee zijn heel wat uren vol te maken. Doordat de game grafisch erg simpel is opgebouwd, heeft de wereld een erg herkenbaar uiterlijk dat volledig tegen de grafische pracht van veel andere games ingaat.

De Pocket Edition van Minecraft is helaas wel erg uitgekleed, wanneer deze wordt vergeleken met de versie voor de computer. Zo missen er levende wezens, het delven van grondstoffen en andere uitdagende elementen van de game. Voor de relatief hoge prijs van de app, is het te hopen dat dit nog wordt toegevoegd bij toekomstige updates. Het is wel mogelijk om samen met andere gebruikers via een thuisnetwerk in dezelfde wereld te bouwen.

Kortom:

Minecraft is een game waarin gebruikers hun creativiteit volledig de vrije loop kunnen laten gaan, doordat het mogelijk is om zelf een eigen wereld te creëren. Helaas is voor de mobiele versie van de game wel flink gesneden in de mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat er weinig uitdaging in de game zit.

Eindoordeel: 7/10

Categorie: games

Platform: Android, iOS

Link: Android en iPhone & iPad