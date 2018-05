Anonymous hackt Apple-server

De hackersgroepering plaatste de informatie op Pastebin, een website om tekstbestanden op te plaatsen.

De data die Anonymous op Pastebin plaatste heeft betrekking op 27 Apple-gebruikers. De groepering vraagt zich op Twitter openlijk af wat er zou gebeuren als Apple zwaar getroffen wordt, gezien de nu al aanzienlijke aandacht van media.

"We hebben in ieder geval nog [een volgende actie] in de planning staan. We zijn daartoe genoodzaakt door een aantal vervelende ontdekkingen die we hebben gedaan."

Met dat laatste doelt Anonymous waarschijnlijk op zijn eigen AntiSec-initiatief, waaronder het grote bedrijven aanvalt en hun beveiliging op de proef stelt.