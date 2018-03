Sony voorspelt terugkeer van virtual reality

Dat zegt Mike Hocking van SCE Studios in een promotionele video voor het aankomende b.tween 3D-evenement.

Hocking's ideeën hebben te maken met Sony's Headman, een head-mounted display (HMD) dat het bedrijf heeft onthuld tijdens de Consumer Electronics Show begin dit jaar.

Bril

Dit apparaat, dat als het ware een soort bril is die de gebruiker twee individuele schermen voor zijn ogen plaatst, zou volgens Hocking de toekomst van 3D-gaming kunnen zijn. "Nog iets dat terugkeert en waarover ik heel enthousiast ben is het idee van virtual reality.''

''Dus wij hebben onze nieuwe HMD en je kunt zien dat we nu terugkeren naar waar we echt naar toe wilden met virtual reality in de jaren '80", legt Hocking uit.

"We hebben nu de kracht om het te doen, we hebben de schermresolutie om het te doen, we hebben de processorkracht om snel genoeg te updaten dus we kunnen zeer meeslepende game-ervaringen krijgen op head-mounted displays in de niet al te verre toekomst.''

''Om in een virtuele wereld te zijn waar ik mijn virtuele handen of een virtueel wapen kan zien of met alle andere dingen die we kunnen doen in de gamewereld wordt helemaal fantastisch."