Het gaat om We Sing Pop, Rock, UK Hits en America.

UK Hits en America bevatten nummers van Engelse en Amerikaanse artiesten en zullen alleen in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verschijnen.

We Sing Rock zal alleen in de PAL-gebieden verschijnen, waaronder Nederland en Belgiƫ. Het is nog niet bekend welke liedjes spelers precies kunnen zingen in de nieuwe We Sing-titels.