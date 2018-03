Move-ondersteuning Portal 2 niet uitgesloten

Dit vertelt hij in een interview met Eurogamer.

Op de vraag of er in de toekomst Move-ondersteuning toegevoegd wordt door middel van een patch antwoordde Faliszek: "Wie weet?" Verder uit hij zijn twijfel of het [toevoegen van Move-ondersteuning] daadwerkelijk het spel beter zou maken.

"Natuurlijk zijn er een paar spellen die door de Kinect en Move beter zijn geworden. Maar aangezien we er niet vanaf dag één over na hebben gedacht is dit niet het geval [voor Portal 2]."

Onlangs ontstond er veel onduidelijkheid over Move-ondersteuning voor Portal 2. In een interview met de officiële Duitse PlayStation-blog zou Faliszek ondersteuning voor de Move-controller hebben aangekondigd. In een verklaring zei Valve later dat dit nieuws niet klopte en dat Faliszeks woorden verkeerd waren vertaald.

Portal 2

In Portal 2 heeft de speler de beschikking over een portaalgeweer. Wanneer de speler op twee verschillende muren een portaal schiet, kan hij het ene portaal ingaan, om direct uit het andere te stappen.

Op deze manier moet de speler puzzels oplossen om van punt a naar punt b te komen. In de multiplayer gaan twee spelers in de vorm van robots gezamenlijk de uitdaging aan om puzzels op te lossen. Het spel komt op 22 april naar PC, PlayStation 3 en Xbox 360.