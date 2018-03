Dr. Kawashima bevestigt nieuwe Brain Training-game

Dr. Kawashima, die ook in de Brain Training-games zelf zit en daar spelers begeleidt, geeft geen specifieke details over de nieuwe game.

Wel geeft hij aan dat de game nog in 2010 uit zal komen, al is het mogelijk dat deze informatie sinds de publicatie van het boek begin deze maand niet meer correct is.

Het is ook niet duidelijk voor welk platform de game uit zal komen. De vorige twee games verschenen op de Nintendo DS, maar in februari verschijnt in Japan de 3DS, de opvolger van de draagbare spelcomputer die, zonder dat daar een speciale bril voor nodig is, 3D-beelden weer kan geven.

Speciaal idee

Kawashima legt in het boek uit waarom er het zo lang duurt voordat er een nieuwe Brain Training-game uitkomt. "Ik en de directeur van Nintendo, Satoru Iwata, waren het er over eens dat we zouden wachten met het maken van een nieuwe game totdat we een speciaal idee hadden."

Het is niet bekend wat voor speciaal idee er dan voor het derde deel verzonnen is. De vorige twee Brain Training-games zijn in totaal 33 miljoen keer over de toonbank gegaan. Het is niet duidelijk voor welk platform.