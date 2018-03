PvdA wil meer steun voor games

"Gaming, en met name serious gaming, is een van de onbekende pareltjes van het Nederlandse bedrijfsleven. In Utrecht en Amsterdam zitten grote kennisclusters. Het is een multidisciplinaire sector waar technologie en creativiteit samen komen”, zegt Heemskerk.

Met 'serious games' worden games bedoeld die als hulpmiddel worden ingezet. Zo zijn er spellen voor de Nintendo Wii die mensen helpen revalideren en maakte de Nederlandse ontwikkelaar Paladin een game die mensen bewust maakt van het milieu.

Control snijdt ook het punt aan dat D66 zich eerder al sterk maakte voor de gamesindustrie, hierop reageerde Heemskerk "Tja, maar dat is weer typisch D66. Heel vaag allemaal en niet concreet. Net zoals de meeste van hun punten."

Heemskerk zegt dat de PvdA al meer heeft gedaan voor de gamesindustrie. Zo heeft de partij fondsen voor technostarters toegankelijker gemaakt, en zijn PvdA'ers van mening dat het fonds voor de filmindustrie ook beschikbaar moet zijn voor gamedevelopers.

Toegankelijk

De PvdA wil onder andere de auteurswet moderniseren en de gamesindustrie betrekken in deze wet, maatregelen treffen zodat de gamesindustrie toegankelijker wordt en banken makkelijker krediet verlenen. Als laatste blijven ze duwen in de richting van open standaard en open source-software, zodat er meer geëxperimenteerd kan worden.

Op het verbieden van 'schadelijke' games reageert Heemskerk "Je moet altijd proberen excessen tegen te gaan. Als het gaat om verslaving of geweld, dan moet je onderzoeken hoe dat zit."