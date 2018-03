Ubisoft: ‘We hebben grote fouten gemaakt met Assassin’s Creed’

“De grootste fout van Assassin’s Creed was wel dat we de hele gamestructuur aan het begin van de game al onthulde en dit daarna nooit meer hebben veranderd”, vertelt Desilets in het interview met Edge. “Na één uur wist je dat er negen doelen waren en dat die negen doelen zouden worden opgesplitst in negen delen. We hebben dat patroon nooit doorbroken.”

“Dit keer zeggen we: ‘Dit is Ezio, en Ezio heeft een eigen leven en er moet dus een link zijn tussen de ene missie en de volgende’”. Op deze manier zegt de producer dat ze Assassin’s Creed II afwisselender willen maken dan zijn voorganger. De game verschijnt op 20 november voor de Xbox 360 en de PlayStation 3. De pc-versie werd onlangs nog door Ubisoft uitgesteld naar een release in 2010.

Meer actie

Eerder al maakte Ubisoft bekend dat ze zich in dit vervolg ook meer willen gaan richten op de actie dan in het eerste deel het geval was. Mede doordat zaken als de afluister-missies niet zullen terugkeren in dit vervolg. De game belooft over zestien verschillende types missies te beschikken en onlangs werd duidelijk dat religie een grotere rol zal spelen in Assassin's Creed II.

Assassin's Creed II speelt zich af in de periode na 1476 en hierbij kruipt de speler dus in de huid van Ezio Auditore de Firenze. In vergelijking met het eerste deel zal de speler hier de beschikking krijgen over een aantal nieuwe wapens, is het voor Ezio mogelijk om te zwemmen en zijn er Da Vinci Workshops in de game te vinden.