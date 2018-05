Review: G-Force

Je speelt de game als Darwin die in het team G-Force zit, dat bestaat uit spionagecavia’s. Het bedrijf Saberling heeft per ongeluk hardware zoals pc’s levend gemaakt. Nu is het aan Darwin om alle hardware die op hol geslagen is in het gebouw van Saberling te vernietigen en het bedrijf stop te zetten. Om het verhaal te snappen, kun je beter eerst naar de gelijknamige film gaan, aangezien dit in de game niet goed wordt uitgelegd.

Vliegen

Al snel merk je dat G-force op kinderen is gericht. De game ziet er eenvoudig uit en de gameplay biedt totaal geen uitdaging. De basis van G-Force bestaat uit het lopen naar een bepaald einddoel, keycards verzamelen, kleine puzzels oplossen en vijanden verslaan. De game bevat geen multiplayer en je zult de gehele game dus in je eentje moeten doorlopen.

Darwin heeft een handige jetpack op zijn rug, zodat je over obstakels heen kunt komen. Je kunt even zweven en met een druk op de knop kun je net een stukje hoger komen. Ook kun je sneller lopen door de jetpack horizontaal te gebruiken.

Gelukkig heeft Darwin ook hulp bij zich. Met een druk op de knop kun je namelijk ook vliegen. Darwin doet dit niet zelf, maar wordt bijgestaan door de vlieg Mooch. Deze vlieg kan deuren openen en bij obstakels komen waar Darwin niet kan komen. Mooch is een leuke toevoeging aan de game en je zult snel al voor je eigen plezier door kantoren vliegen.

Cavia in 3D

G-Force is in de bioscoop in 3D te bewonderen en zo ook in de game. De eerste keer dat je met het 3D-brilletje speelt, is dit vernieuwend. Nadat je de game echter weer laat overschakelen naar 2D, dan merk je dat er op deze manier meer kleur te zien is. In 3D zie je echter diepte en dit is zeer aangenaam voor het oog. G-Force ziet er verder grafisch aardig uit, maar is verder niet bijzonder. De omgevingen zien er vlak uit, maar de personages zijn wel mooi ontworpen en de animaties zien er vloeiend uit.

Darwin beschikt over een arsenaal geweren. Zo kan hij schieten op levende hardware en naarmate de game vordert, krijgt hij meer wapens. Darwin heeft daarbij een zweep, waarmee hij flink kan uithalen. Je kunt in de game ook voorwerpen scannen met je wapen, zodat je meer informatie krijgt over hoe je iets moet doen.

Mooch de vlieg heeft een laserstraal waarmee hij deuren kan openen en andere dingen kan activeren. Hij kan echter geen vijanden aanvallen en dat is jammer, want zo had je nog wat variatie gehad tijdens de gevechten. Nu vecht je echt alleen maar met Darwin.

Upgrades

Na een uur spelen, zul je een kiosk vrijspelen. Hier kun je dingen kopen met het geld dat je in elk level vindt door dozen te vernietigen. Zo kun je munitie kopen, nieuwe wapens, gezondheid, et cetera. Dit zorgt ervoor dat er meer te doen is dan alleen apparaten vernietigen en de game uitspelen.

In G-Force voelt het schieten lekker aan en het slaan met de zweep in alle richtingen is erg vermakelijk. Hoewel je behoorlijk veel broodroosters tegen zult komen, bevat het aanbod aan vijanden genoeg variatie. Zo zul je pc’s tegenkomen, die je alleen kunt vernietigen door de chips die uit de computerkast komen te raken. Je komt zelfs headsets tegen in de game die naar je uithalen.

Rollen

Op een gegeven moment zul je niet alleen keycards en uitwegen moeten vinden, maar zul je ook met caviaballen loeiend hard een weg af moeten razen. Dit zorgt voor variatie qua gameplay en dat is ook wel nodig, want G-Force is verder erg repetitief. In totaal zal het ongeveer tien uur duren voordat je alle missies voltooid hebt en veel houdbaarheidswaarde heeft G-Force dan ook niet.

De muziek in de game is sfeervol en komt goed overeen met de gelijknamige film. Helaas is de voice acting niet bepaald goed verzorgd, hoewel de dialogen zelf wel grappig zijn. Het geluid van bijvoorbeeld de geweren en de jetpack klinken prima en de ontwikkelaar heeft de game op dit gebied dan ook prima verzorgd.

G-Force is een leuke game, vooral voor kinderen. Je kunt de game met een 3D-brilletje spelen, maar in 2D komen de kleuren veel beter naar voren. Het spel is erg repetitief en je bent er in zo’n tien uur wel doorheen. Het is leuk om met de vlieg Mooch te vliegen en zo missies uit te voeren. Daarbij is het spelen met de jetpack van Darwin erg vermakelijk. Het verhaal wordt echter in de game niet goed uitgelegd en je kunt daarvoor beter eerst naar de gelijknamige film gaan. (69%)

Platforms: PS3, Xbox 360, pc, Wii, DS, PS2, PSP | Release: 28/08/2009