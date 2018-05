E3 Special: Aliens vs. Predator

Op de eerste dag van de E3 werden we gelijk getrakteerd op een hel toffe sessie met Tim Jones. Hij is de projectleider die nu bezig is met Aliens vs. Predator en liet ons de eerste beelden zien van de pre-alpha versie.

Om gelijk maar even met de deur in huis te vallen: deze beelden zagen er heel vet uit. Rebellion maakt voor deze game gebruik van een eigen engine, omdat ze vonden dat de lichtinval een ongeëvenaarde rol speelt in een game waarbij de ‘vijand’ (de Alien) altijd door het donker probeert te sluipen.

Wij kregen een demo te zien waarbij er met de Marine gespeeld werd (in de uiteindelijke versie kun je met alledrie de rassen spelen). Dit was dan een grote uitdaging voor de makers, omdat de drie rassen eigenlijk hetzelfde verhaal volgen. Aangezien de rassen behoorlijk verschillend zijn en deze zulke wisselende eigenschappen bevatten, is het niet makkelijk ze volledig tot hun recht te laten komen in de levels.

Verschillen

De Aliens staan bekend om hun gebruik van de omgeving. Zo kunnen ze over plafonds lopen en door kleine gaten kunnen kruipen. De Predator besluipt juist graag zijn doelwit, terwijl hij zijn ‘cloak’ aan heeft staan. De Marine die wij te zien kregen, hield erg graag afstand. Van dichtbij was hij bijna geen match voor de Aliens, die de vijand waren in het level dat wij zagen.

Dankzij de eigen engine was het licht heel goed geregeld. We zagen de lichtstralen door luiken komen en overal in het ruimteschip hing een beetje een drukkende sfeer. Toen ineens over de radio geschreeuwd werd dat de Marines aangevallen werden en de lichten uitvielen, was de paniek compleet. We konden zien dat we beslopen werden door Aliens, aangezien elke marine is uitgerust met een motion tracker die alle bewegingen in de directe omgeving weergeeft.

Zwarte monsters

We wisten dus wel waar er gekeken moest worden, maar het niet indrukwekkende zaklampje onder het geweer hielp niet erg mee. Gelukkig ging het alarm niet al te veel later af. Daardoor gingen er allerlei zwaailichten aan en hoewel er meer gezien kon worden, zagen we telkens alleen maar een flits van de zwarte monsters.

Het was dan ook onontkoombaar dat een Alien de aanval opende op de Marine die met hard kloppend hart op zoek was naar het monster. Hij werd besprongen en uit het first person oogpunt zag dat er drastisch uit. We werden naar de grond geslagen met de kop van de Alien recht in ons gezicht. Het enige dat afstand hield tussen ons het kwijlende beest was de arm van de marine die met een flinke krachtsinspanning het beest van hem afduwde, waarna hij opstond en geen seconde twijfelde om het beest met een granaat af te maken.

Hectische seconden

Niet veel later werden we aangevallen door ongeveer vijf verschillende beesten. Het exacte aantal is een beetje lastig, omdat hetzelfde alarm afging en we dus in flitsen de beesten op ons af zagen komen. In de hectische seconden die daarna volgden schoot de speler zijn enige teamgenoot neer.

Dat zorgde voor zijn eigen ondergang. Zonder haar hulp was het heel snel afgelopen. De kunstmatige intelligentie van zijn collega bleek namelijk best goed werk te verrichten. Ze kon de Aliens goed vinden en opende het vuur op de beesten en stopte met schieten als jij in de weg stond.

Nu zagen wij alleen een van de eerste levels die zich afspeelt in een ruimteschip zoals je gewend bent van de Alien vs. Predator-games. Wij vroegen of de hele game uit donkere gangen zou bestaan. Gelukkig kregen wij het antwoord dat we ook jungle-levels kunnen verwachten zoals we die kennen uit de Predator-film.

Voor de fans

Over films gesproken, we weten dat de laatste paar films in het Alien vs. Predator-universum gewoonweg slecht waren en de ontwikkelaar weet dit maar al te goed. Daarom hebben ze ervoor gekozen om de verhaallijn, waar ze overigens niets over konden zeggen, meer overeen te laten komen met de originele films. Iets waar de fans (en wij) vast heel erg blij mee zullen zijn.

Zoals we een beetje gewend zijn bij demo's in dit stadium van het bouwen van games, was men nog niet ver genoeg met de multiplayer om hier wat van te laten zien of om er iets over te vertellen. Tim kon wel bevestigen dat we een multiplayer in deze game kunnen verwachten. Dit soort games zijn daar namelijk perfect voor. En we kunnen dan ook een mode verwachten waarin we met de rassen tegen elkaar kunnen spelen. Hoe dit gaat uitwerken, is volledig onduidelijk, maar we horen hier vast snel meer van.

Een Alien vs. Predator game waarbij we vanaf het begin met alle drie de rassen kunnen spelen, die er heel goed uitziet, de sfeer goed neerzet en waarbij de multiplayer moet gaan knallen. Deze game zou de deuk die de franchise heeft opgelopen door de slechte films wel eens kunnen gaan repareren. Wij hebben in ieder geval goede hoop dat deze shooter vet gaat worden.

Platform: Xbox 360, PS3, pc | Release: 2010