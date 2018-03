THQ kondigt Warhammer 40.000: Space Marine aan

Space Marine wordt een third person hack ‘n slash-game in het bekende Warhammer-universum. Als de mensheid op het punt staat uit te sterven, zal je als speler in de huid kruipen van een Marine en samen met je squad de strijd moeten aangaan met de Orks.

In Space Marine zal de gameplay een mix worden van melee- en langeafstands-gevechten, en er zal hierbij gebruik gemaakt worden van een RPG upgrade-systeem. Verder maakt THQ bekend dat er naast de uitgebreide singleplayer toch vooral de nadruk wordt gelegd op de online multiplayer in deze game.

Warhammer 40.000: Space Marine is momenteel dus in ontwikkeling voor de PlayStation 3 en de Xbox 360, over een releasedatum is echter nog niets bekend.