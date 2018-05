Preview: UFC 2009 Undisputed

De vorige games waarin we mee konden doen aan de MMA-tak van vechtsporten vielen eigenlijk allemaal niet in de smaak. Daarom dacht THQ het nu wat anders aan te pakken. Ze hebben dan ook een beproefde ontwikkelaar op de franchise gezet. Maker Yuke's Osaka is bekend van de WWE-franchise. De worstelgames die nooit echt goed zijn, maar waar de fans mee weglopen. Aangezien de UFC een stevig groeiende fanbase heeft, lijkt dit een goede stap te zijn.

Met ruim honderd bekende vechters, commentatoren en andere UFC-personaliteiten in de game zal de fanbase zeker niet teleurgesteld zijn. Ook bestaat elke vechter uit ruim 30.000 polygonen wat ervoor zorgt dat de game er erg goed uitziet. Met zoveel polygonen is elke vechter nagenoeg fotorealistisch nagemaakt. Om het gevoel daarbij helemaal af te maken, hebben ze allemaal duidelijk hun eigen vechtstijl. En wil je niet met een bekende vechter aan de slag, dan kun je jezelf creëren en je opwachting maken in de UFC-wereld.

Pijn en moeite

Na het aanmaken van je gelijkenis komt UFC-oprichter Dana White naar je toe en geeft je twee proefmatches. Win je deze, dan begin je op een redelijke plaats in de Utimate Fighting Championship-ladder. Verlies je, dan kun je verwachten dat je vrijwel onderaan mag beginnen om je met veel pijn en moeite omhoog te vechten. Een leuke andere toevoeging is het feit dat je oude gevechten na kunt spelen.

Dit betekent niet simpelweg dat je twee gasten die toen ook met elkaar vochten tegen elkaar hebt staan, maar je moet dan met de winnaar van dat gevecht spelen en met hem de tegenstander afmaken op de manier waarop dat in de geschiedenis is gebeurd. Overigens gebeurt het vechten op een andere manier, want speciaal voor deze game heeft Yuke’s Osaka een compleet nieuwe manier van besturen uitgevonden.

Innovatief en intuïtief

Volgens de ontwikkelaar is dit erg innovatief en vooral intuïtief. De face buttons zijn de harde en zachtere klappen en schoppen. Niets nieuws eigenlijk, maar het vernieuwende zit in het verschil van hoogte dat je kun aangeven met de linker bumper en de linker trigger. Met de bumper richt je op het hoofd en met de trigger richt je op de benen.

Hetzelfde geldt voor de manier waarop je blockt. Het enige verschil hierin is dat je dit met de rechter bumper en trigger doet. Je gebruikt dan de rechterpook voor de veranderingen in de stand en de manier waarop je jouw tegenstander te grazen neemt als hij ligt. Ook doe je met dit pookje de move om hem naar de grond te worstelen.

Button bashen

Wij hadden echter tijdens het vechten op sommige momenten, vooral tijdens de grondgevechten, niet altijd het gevoel controle te hebben over de gebeurtenissen. Het slaan, schoppen en blocken gaat allemaal zeer goed en voelt goed getimed aan, maar zodra er gegrepen wordt of wanneer de gevechten naar een ‘submission’ gaan, was alles compleet onbestuurbaar. Het leek net of niets reageerde tenzij we gingen button bashen en daarmee vrij wisten te breken.

De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om geen metertjes en balken in beeld weer te geven om zo de TV-achtige presentatie te behouden. Helaas zijn die dingen voor spelers over het algemeen een erg handige indicatie voor strategische keuzes. Als je weinig health hebt, zul je minder snel een langzame en risicovolle move uitvoeren dan wanneer je volledig gezond bent.

Het was ons dan ook een volledig raadsel wanneer we iemand knock-out konden slaan. Dit gebeurde willekeurig. Tenminste, zo voelde dit aan, omdat er geen enkele indicatie is wanneer iemand gaat liggen. Dit gebeurde soms na vele klappen en schoppen en soms na maar een paar achter elkaar.

Maar gelukkig voelde het vechten wel heel bruut aan en vooral de momenten waarop je nog even wat extra bloed uit iemand zijn hoofd wist te slaan nadat hij al K.O. verklaard was, waren erg vermakelijk. Grafisch is de game heel erg sterk en dat helpt zeker mee, omdat we de blauwe plekken en de sneeën zien verschijnen tijdens het gevecht. En dan hebben we nog de mogelijkheid om als jezelf of als een van de beste vechters uit de UFC iemand tot pulp te beuken. UFC 2009 Undisputed is een game waar de fans zich erg mee zullen gaan vermaken.

Platform: PS3, Xbox 360 | Release: 22/05/2009