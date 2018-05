Releasedatum voor Fallout 3 DLC The Pitt bekend

The Pitt zal zich afspelen in Pittsburgh en de gamer van nieuwe quests voorzien bij zowel de slaven in Downtown als wel bij de Raiders in Haven. Verder zal de content over een verlaten Steel Yard beschikken en zal een van de nieuwe quests te maken hebben met het infiltreren bij de Raiders om jezelf zo tot de baas van deze Raiders op te werken.

Eerder deze week kwam Bethesda al met een kleine update voor Fallout 3 die ervoor zorgde dat de visuele effecten op bepaalde punten in de game werden opgepoetst. The Pitt zal voor dezelfde prijs als Operation: Anchorage (800 Microsoft Points) verkrijgbaar zijn en is beschikbaar voor de Xbox 360 en pc.