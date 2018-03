Het Romeinse Rijk is een populair onderwerp voor gameontwikkelaars. Niet zo gek, want eeuwen lang heersten de Romeinen over het hele Middellandse Zeegebied en grote stukken van Europa. Genoeg materiaal om elk jaar een game over te maken volgens Kalypso.

Grand Ages: Rome begon zijn bestaan als Imperium Romanum II, nadat Kalypso onze recensie over deeltje 1 had gelezen werd de game omgedoopt tot Grand Ages: Rome. Imperium Romanum was weer de opvolger van Glory of the Roman Empire.

Voor degene die niet bekend zijn met de eerder genoemde games, Grand Ages: Rome is een rasechte citybuilding game. Met als doelgroep gamers die beginnen te watertanden als ze denken aan de ‘goede oude tijd’ van de Settlers en Caesar series.

Stampen

Je begint met een leeg stuk land en het is aan jou om hier een glorieuze stad uit te stampen. Het uit de grond stampen is iets wat deze game vrij goed doet. Alle gebouwen zijn groot en indrukwekkend en je hoeft het dus niet te doen met krotten of tenten, maar gelijk een heel blok huizen/paleizen/barakken.

Dit zorgt ervoor dat je stad er vrij snel ‘af’ uitziet. In veel soortgelijke games is het zo dat je begint met vrij brakke huizen (Sim City en Anno 1701), maar in Grand Ages: Rome begin je gelijk goed en worden de gebouwen alleen maar indrukwekkender. Het plannen en bouwen van je stad is goed uitgewerkt.

Eitje

Je selecteert een gebouw, kan deze gemakkelijk draaien met de muis en neerzetten. Dit maakt het ontwerpen van de ultieme Romeinse stad een eitje, je zorgt hier en daar voor een aquaduct en sociale voorzieningen en je stad zal opbloeien.

Grafisch komt de game overtuigend over en zolang je bezig blijft met het bouwen van de stad ziet het er allemaal goed uit. Helaas maakt ook deze game dezelfde fout als zijn voorgangers en probeert het te veel met te weinig. Er wonen namelijk ook barbaren rond je stad en deze moeten natuurlijk aan het zwaard geregen worden.

Brakke combat

Dit was in Imperium Romanum al waardeloos uitgewerkt, aangezien je alleen maar twee orders kon geven: aanvallen en terugtrekken. Met Grand Ages: Rome hebben de ontwikkelaars hier niet erg veel extra in geïnvesteerd, maar nu kan je ook nog bepalen wáár je eenheden heen gaan.

Het combat-gedeelte is zo slecht dat de game beter was geweest als ze het er helemaal uit hadden gelaten. Ondanks dat het een verbetering is ten opzichte van het vorige deel komen de gevechten niet overtuigend over en zijn de animaties vrij brak.

Matig

Toch is het bizar dat deze serie zo ver is gekomen. Ergens op deze aardbol moet er een groep gamers zijn die geen genoeg kan krijgen van matige games die zich afspelen in Rome. Misschien de vaders van gamers die alle The Sims uitbreidingen kopen? Imperium Romanum had bijvoorbeeld drie uitbreidingen binnen een paar maanden. Wij zijn nog steeds van mening dat het inmiddels al bijna drie jaar oude Anno 1701 een veel betere game is.

Toch is het concept van steden bouwen goed uitgewerkt en dit gedeelte van de game staat toe om echt mooie steden neer te zetten met scholen, universiteiten, verschillende politieke bolkwerken, paleizen en dikke stadsmuren. Er zijn verschillende boerderijen (bijvoorbeeld graan of varkens) die vaak weer verschillende winkels (bakkers of slagers) nodig hebben om uiteindelijk voedsel en diensten te verkopen aan je inwoners. Daarnaast kan je ook aan de slag met allerlei missies waar je samen of tegen bekende geschiedenisfiguren moet spelen.

Uiteindelijk mist dit spel toch de eigenschappen om hoog te kunnen scoren. Niets is nieuw, het is allemaal doorsnee en er is gewoon te weinig vooruitgang geboekt ten opzichte van het vorige deel. Met als gevolg een doorsnee game waar de gemiddelde gamer weinig aan heeft. En dat is jammer, want dit genre verdient een nieuwe impuls.



Platform: pc | Release: reeds verschenen