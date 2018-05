David Cage verdedigt ‘volwassen content’

Cage is van mening dat het door de speler toegepaste geweld in games zeker niet prominenter aanwezig is dan dat in andere media. “Ik denk dat we niets slechter doen dan de dingen die je ’s avonds om acht uur op de televisie ziet”, zegt Cage.

“Door interactief bezig te zijn denk ik niet dat je ineens over de kracht beschikt om mensen dingen te laten doen waar ze normaal gesproken nooit aan zouden hebben gedacht. We zijn gewoon meer zoals films en boeken. Ik probeer dan ook een ervaring te creëren die aangenaam is maar zeker niet bedoeld is voor kinderen”, aldus Cage.

Heavy Rain wordt later dit jaar verwacht en zal een exclusieve game voor de PlayStation 3 worden.