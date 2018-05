Wederom verlies voor Midway

Aan het eind van het tweede kwartaal in het fiscale jaar 2008 is het verlies van Midway in totaal 34,8 miljoen dollar terwijl dit een jaar eerder nog 14,3 miljoen dollar bedroeg. Een aandeel van de uitgever is op dit moment slechts nog 38 dollarcent waard. De uitgever maakte het eerste kwartaal eveneens verlies.



De totale opbrengsten van Midway zijn met 26 procent gedaald en staan nu op 23,4 miljoen dollar. Volgens de uitgever zullen de opbrengsten in het derde kwartaal rooskleuriger uitpakken want dan staat er 52 miljoen dollar op de financiële-planning.



Verkoop van games



Deze hogere inkomsten verwacht Midway binnen te halen met de verkoop van Unreal Tournament III in Amerika en de wereldwijde distributie van TNA iMPACT! Ook aankomende games als Blitz: The League II en Mortal Kombat vs. DC moeten voor een financiële impuls gaan zorgen bij de uitgever.