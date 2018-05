Sony ziet senioren niet als doelgroep voor PS3

Doordat PlayStation 2-gebruikers op den duur zullen overstappen op de PlayStation 3 gaat Steinberg er van uit dat Sony alsnog de console-oorlog zal gaan winnen. “We hebben een aantal interessante ideeën om deze PS2-gamers te bereiken en ze op te krikken naar een PS3.”



Geen kopieergedrag



Steinberg erkent het succes van Nintendo’s strategie waarbij games toegankelijk worden gehouden door de WiiMote, maar zegt niets te voelen voor kopieergedrag in de vorm van een soortgelijke controller.



“De controller doet er niet toe”, zegt Steinberg. “De besturing en de toegankelijkheid ervan is als een snack. In mijn optiek leiden wij en zijn we zeker niet diegene die volgen. Nintendo heeft haar eigen ding en wij zijn niet bezig om de seniorengroep aan het gamen te krijgen."



Concurrenten op achterstand



Volgens de Sony topman laat de PS3 nu al zien dat het de concurrenten op achterstand zet. “Vooral op grafisch gebied zien we al een aardige voorsprong. De concurrenten zien er wat dat betreft al redelijk gedateerd uit, omdat ze niet hetzelfde tienjarenplan hanteren”, aldus Steinberg.